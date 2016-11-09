Илья Ковальчук: "Знарок - настоящий челябинский мужик"

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал, что ему приятно работать с главным тренером команды Олегом Знарком.

– Знарок настоящий челябинский мужик, который всего в жизни достиг сам, – цитирует пресс-служба КХЛ Ковальчука. – Никаких подачек ему никогда не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Он прошел этот тернистый путь. И вообще весь тренерский штаб у нас – одна команда. Мы знаем, что они всегда открыты для разговора, и если есть проблема, ты можешь подойти, пообщаться, тебе честно объяснят, что и почему. Всем приятно работать с такими тренерами.