13:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Ковальчук: "Знарок - настоящий челябинский мужик"

0
0
0
1

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал, что ему приятно работать с главным тренером команды Олегом Знарком.

– Знарок настоящий челябинский мужик, который всего в жизни достиг сам, – цитирует пресс-служба КХЛ Ковальчука. – Никаких подачек ему никогда не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Он прошел этот тернистый путь. И вообще весь тренерский штаб у нас – одна команда. Мы знаем, что они всегда открыты для разговора, и если есть проблема, ты можешь подойти, пообщаться, тебе честно объяснят, что и почему. Всем приятно работать с такими тренерами.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/09/327082.html

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Hocker

Почему же прошел, ждем золото Олимпиады 2022 !!!

14:22

Материалы других СМИ