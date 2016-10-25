23:03 25 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Ковальчук: "Журналисты не дают не следить за гонкой с Мозякиным"

0
0
0
 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - "Слован" - 6:1. Евгений ДАДОНОВ (№63) празднует с партнерами заброшенную шайбу.У СКА и защита - нападение

Нападающий СКА Илья Ковальчук подчеркнул, что представители СМИ регулярно напоминают ему о гонке бомбардиров КХЛ, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

Форвард армейцев, который в матче регулярного чемпионата со "Слованом" (6:1) стал автором двух голевых передач, обошел Сергея Мозякина. На данный момент на счету Ковальчука 35 (15+20) очков, что на одно больше, чем у нападающего магнитогорского "Металлурга".

- Вы снова обошли Мозякина. Следите за гонкой?

- Вы не даете не следить. Хорошо, но еще много игр впереди. Главное, чтобы все обошлось без травм. А самое важное, чтобы команда выигрывала. Это в первую очередь.

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ