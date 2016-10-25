Илья Ковальчук: "Журналисты не дают не следить за гонкой с Мозякиным"

Нападающий СКА Илья Ковальчук подчеркнул, что представители СМИ регулярно напоминают ему о гонке бомбардиров КХЛ, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

Форвард армейцев, который в матче регулярного чемпионата со "Слованом" (6:1) стал автором двух голевых передач, обошел Сергея Мозякина. На данный момент на счету Ковальчука 35 (15+20) очков, что на одно больше, чем у нападающего магнитогорского "Металлурга".

- Вы снова обошли Мозякина. Следите за гонкой?

- Вы не даете не следить. Хорошо, но еще много игр впереди. Главное, чтобы все обошлось без травм. А самое важное, чтобы команда выигрывала. Это в первую очередь.