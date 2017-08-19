Илья Ковальчук: "Желаю Шипачеву и Дадонову выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий СКА Илья Ковальчук отметил, что нельзя сравнивать прошедшие сезоны. Россиянин пожелал удачи Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову в НХЛ.

- После первого чемпионства у СКА был очень тяжелый сезон. Какие-то уроки из той истории извлекли?

- Нельзя сравнивать эти сезоны. После первого сезона у нас сменился тренерский штаб, сменилось полкоманды. Сейчас такого нет - тренерский штаб на месте. Такого точно не повторится.

- Но ушли Шипачев и Дадонов...

- Дадонову и Шипачеву - удачи! Будем следить за ними. Когда мы утром приходим на тренировку, у нас в раздевалке всегда показывают обзоры НХЛ. Желаю ребятам побольше голов, удачных матчей и выиграть Кубок Стэнли. (Сергей ЯРЕМЕНКО)