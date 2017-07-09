Илья Ковальчук: "В СКА - ради Олимпиады"

Илья Ковальчук, подписавший новый контракт со СКА, сообщил, что ему было важно остаться в петербургском клубе, чтобы попасть в состав сборной России на Олимпиаду, а также защитить чемпионский титул. Отметим, что соглашение форварда с питерцами рассчитано на один сезон.

- Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры, - цитирует официальный сайт СКА Ковальчука. - Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам.

Естественно, в этом году перед командой будет стоять серьезная задача защитить титул чемпиона, это всегда непросто, поэтому да, ответственность в этом году выше. Сезон олимпийский, и каждому, кто хочет представлять свою страну на этих играх, необходимо будет демонстрировать лучшую игру, доказывать свое право надеть свитер сборной. Я - не исключение, это еще один новый вызов для меня, и я готов его принять.

Ковальчук появился в составе СКА в сезоне-2012/13, по итогам которого стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка континента. С сезона-2013/14 выступал за петербургский клуб на постоянной основе, в составе команды стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России и серебряным призером чемпионата страны, четыре раза принимал участие в Матче звезд КХЛ, в 2015 году был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Лучший бомбардир СКА в КХЛ. За 299 игр в составе армейцев набрал 297 (124+173) очков.