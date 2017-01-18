Илья Ковальчук: "В памяти осталось катание с фигуристками на Матче звезд"

Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что не будет делать заготовки к Матчу звезд в Уфе и будет действовать по ситуации. Форвард сыграет в команде Дивизиона Боброва с одноклубниками Игорем Шестеркиным, Вячеславом Войновым и Павлом Дацюком. Матч состоится 21 января.

– Уверен, что у всех эмоции от участия в Матче звезд только положительные, – цитирует сайт КХЛ Ковальчука. – У меня в том числе. И болельщики, и игроки на этом мероприятии заряжаются позитивом! Так что жду от праздника отличного настроения, классной атмосферы на трибунах. Ну и победы нашей команды тоже, пожалуй. Новый формат – это интересно. Еще один соревновательный элемент в виде матчей на вылет добавит зрелищности, это точно. Тем более, команды в этот раз меньше, будет больше работы на льду, болельщикам должно понравиться. Правда, в этот раз обойдемся без домашних заготовок. Решил, что буду действовать по ситуации – так интереснее.

Если говорить о тех Матчах звезд, в которых участвовал я, то мне особенно запомнились те, что прошли в Сочи и в Челябинске. Ярче всего, конечно, в памяти осталось парное катание с фигуристками. А моя главная ассоциация с Уфой – отличная поддержка болельщиками своей команды. При полном стадионе играть всегда приятно, так что, думаю, и в этот раз будет здорово. Хотел бы поучаствовать в Матче звезд в Санкт-Петербурге. Хотя он тут уже был... Но наши болельщики, уверен, с удовольствием заполнили бы Ледовый.