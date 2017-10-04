Илья Ковальчук: "Умарк? Надо жестко играть против лидеров соперника"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после игры над "Салаватом Юлаевым" (6:1) отметил, что в Санкт-Петербурге придет много болельщиков поддержать команду. Эта победа стала для СКА 18-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Питерцы повторили рекорд лиги, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом".

– Вы позлили болельщиков "Салавата". Но кепку вам все же бросили.

– Мы победили. Кто что сделал – неважно. В той игре Никита Гусев четыре забросил, в этой я – три. Мы повторили победный рекорд. Теперь, я думаю, много болельщиков придет в Санкт-Петербурге нас поддержать. Надеюсь, что мы побьем этот рекорд.

– Ситуация с Умарком идет еще с прошлого сезона, с его слов?

– Да нет. Надо просто играть жестко против лидеров соперника. На неважно, главное – жестко.

– После игры Вы с Умарком как-то разминулись и не пожали руки.

– Да какая разница? Он там стоял с судьями разговаривал. Я готов всегда и в лицо посмотреть, и руку пожать.

– С болельщиками местными что не поделили?

– Все нормально, они болеют за свою команду. После игры пожали руки, пожелали удачи. Достойны уважения. (Вадим АМИНОВ)