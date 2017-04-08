16:32 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Ковальчук удален до конца матча

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Капитан СКА Илья Ковальчук удален до конца матча за грубый фол против игрока магнитогорского "Металлурга" Яна Коваржа. Ковальчук ударил Коваржа плечом в голову и получил 5+20.

Отметим, что в начале второго периода за подобное нарушение был удален магнитогорец Оскар Осала.

Трансляция матча "Металлург" – СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Yevgeniy

Подленький Дегенчук!

17:46 8 апреля

SergeyKa

Как тянут, если его удалили до конца матча? О_о

17:02 8 апреля

shpasic

опять СКА тянут!

17:00 8 апреля

fireman32

Пару матчей минимум за такое!

16:50 8 апреля

V0VaN

как обычно питерскому илюшеньке только погрозят пальчиком вместо автоматической дисквы и даже кредитную история не вспомнят

16:37 8 апреля

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