Капитан СКА Илья Ковальчук удален до конца матча за грубый фол против игрока магнитогорского "Металлурга" Яна Коваржа. Ковальчук ударил Коваржа плечом в голову и получил 5+20.
Отметим, что в начале второго периода за подобное нарушение был удален магнитогорец Оскар Осала.
Yevgeniy
Подленький Дегенчук!
17:46 8 апреля
SergeyKa
Как тянут, если его удалили до конца матча? О_о
17:02 8 апреля
shpasic
опять СКА тянут!
17:00 8 апреля
fireman32
Пару матчей минимум за такое!
16:50 8 апреля
V0VaN
как обычно питерскому илюшеньке только погрозят пальчиком вместо автоматической дисквы и даже кредитную история не вспомнят
16:37 8 апреля