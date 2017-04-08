Капитан СКА Илья Ковальчук удален до конца матча за грубый фол против игрока магнитогорского "Металлурга" Яна Коваржа. Ковальчук ударил Коваржа плечом в голову и получил 5+20.

Отметим, что в начале второго периода за подобное нарушение был удален магнитогорец Оскар Осала.

Трансляция матча "Металлург" – СКА