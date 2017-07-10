Илья Ковальчук: "У меня нет надежды, что НХЛ приедет на Олимпиаду"

Нападающий Илья Ковальчук, подписавший новый контракт со СКА, в интервью "СЭ" сообщил о том, что сейчас рано говорить о возможном возвращении в НХЛ. По словам форварда, в будущем сезоне он нацелен выиграть как можно больше трофеев с клубом и сборной России.

- Следующим летом все-таки собираетесь в НХЛ? - вопрос Ковальчуку.

- Давайте не будем загадывать. На дворе 2017 год. Надо хорошо подготовиться к сезону. Сезон непростой, олимпийский опять же. Много игр за сборную, за клуб. Так что надо набраться сил и потренироваться хорошо.

- Какие-то личные цели ставите на сезон?

- Выиграть как можно больше трофеев с клубом и сборной.

- Насколько это будет сложнее сделать без Шипачева и Дадонова?

- Они очень мастеровитые ребята. Но выбрали другой путь. Поэтому им нужно только пожелать удачи. Будем надеяться, что у них все получится. И будут приезжать в сборную, помогать команде, так же как они это делали, играя здесь.

- Есть ли у вас надежда, что из НХЛ все-таки кто-то приедет на Олимпиаду?

- У меня надежд нет.

- С Овечкиным это не обсуждали?

- К сожалению, не могу вам рассказать то, о чем мы с ним разговариваем. (Игорь ЕРОНКО)

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