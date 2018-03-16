Илья Ковальчук: "Такие сильные СКА и ЦСКА - это неправильно для лиги"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в интервью фигуристу Алексею Ягудину отметил, что для КХЛ не совсем правильно иметь две очень сильные команды (СКА и ЦСКА). По словам форварда, это было сделано в интересах национальной команды, которая завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане.

– Олимпийская сборная состоит в основном из игроков двух клубов – СКА и ЦСКА. Это нормальная ситуация для нашей лиги? Очень сложно бороться с такими сильными клубами игроки, которых составляют костяк сборной?

– Сложный вопрос. Конечно, для лиги, это неправильно, но у нас КХЛ создавалась для сборной и четыре года назад была поставлена задача выиграть Олимпийские игры в Корее. И именно, поэтому собрали такое количество сборников в двух командах, чтобы ребята могли наиграть там какие-то взаимодействия, чтобы притерлись друг к другу и это сработало. Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ, всегда говорит: "Сильная сборная – сильная лига". Акцент всегда на сборной, это уже испокон веков идет и в СССР, и в России. У нас все меряется по сборной страны. Мы выиграли Олимпиаду, эту задачу решили. Что касается этого состязательного момента между командами: у кого-то больше бюджет, у кого-то меньше – это всё так сложно, мне бы не хотелось сейчас в этом копаться, потому что я пока еще игрок, и хочется, чтобы голова была забита тем, как себя лично подготовить к следующей игре.