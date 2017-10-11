Илья Ковальчук: "Старались, но, к сожалению, об......сь"

Капитан СКА Илья Ковальчук самокритично оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:3 ОТ). Армейцы впервые в сезоне проиграли, прервав 20-матчевую победную серию.

"Дорогие друзья... Сегодня старались, но, к сожалению, об......сь ! Будем только сильнее! Всем спасибо за поддержку! Только вперед!" - написал Ковальчук в Инстаграме.

Дорогие друзья.. сегодня старались , но к сожалению об......сь ! Будем только сильнее !!! Всем спасибо за поддержку 🤝! Только вперёд ☝️ Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Окт 11 2017 в 1:20 PDT

Трансляция матча СКА - "Сочи" //

Конец победной СКА-зке. Заштатный "Сочи" остановил чемпиона