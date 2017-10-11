23:38 | Хоккей — КХЛ

Илья Ковальчук: "Старались, но, к сожалению, об......сь"

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Капитан СКА Илья Ковальчук самокритично оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:3 ОТ). Армейцы впервые в сезоне проиграли, прервав 20-матчевую победную серию.

"Дорогие друзья... Сегодня старались, но, к сожалению, об......сь ! Будем только сильнее! Всем спасибо за поддержку! Только вперед!" - написал Ковальчук в Инстаграме.

Трансляция матча СКА - "Сочи"  //
Конец победной СКА-зке. Заштатный "Сочи" остановил чемпиона

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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wasp00000

Тужиться нужно поменьше!!!

23:59