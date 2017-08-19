Илья Ковальчук: "СКА постоянно считают фаворитами"

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал о том, что его целью на следующий сезон является завоевание медалей с клубом и сборной. Он отметил, что игры покажут, какую форму ему удалось набрать.

- Какие у вас личные цели на сезон?

- Выиграть как можно больше медалей со сборной и клубом. Это самое главное.

- Как оцените свою физическую форму?

- Я уже сказал, что мы хорошо потренировались. Игры покажут.

- Новички уже вписались в команду?

- Хорошо. У нас добрый коллектив. Новым ребятам приходится легко. Мы делаем все, чтобы они вписались.

- Прогресс Барабанова удивляет?

- Он и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что он будет действовать еще сильнее и стабильнее. У нас многие ушли, но у тех ребят, которые остались, будет больше времени, они будут больше играть в большинстве. В этом есть свои плюсы.

- Олег Знарок сказал, что его даже пугает то, насколько СКА хорошо готов к сезону.

- Он главный тренер ему виднее. Сейчас начнутся официальные матчи - то, ради чего мы тренировались. Впереди интересный чемпионат, много сильных команд. Мы готовы.

- Кто главный фаворит сезона - СКА или ЦСКА?

- Нас постоянно считают фаворитами. Однако выиграть два года подряд очень трудно. Еще одна непростая задача перед командой. Будем идти к ней маленькими шажочками. (Сергей ЯРЕМЕНКО)