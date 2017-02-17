Илья Ковальчук: "СКА не важно, с кем играть в плей-офф, там совсем другой хоккей"

Форвард СКА Илья Ковальчук подчеркнул, что хоккеистам петербургской команды нет разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф КХЛ. СКА в четверг обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2. За тур до финиша "регулярки" питерцы идут на втором месте в Западной конференции, уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям. Победитель Западной конференции сыграет в первом раунде плей-офф с финским "Йокеритом", которому СКА проиграл оба матча в 2017 году. Занявший второе место клуб сыграет с подмосковным "Витязем".

– Мы хорошо сыграли с первых минут, собранно, – приводит "Р-Спорт" слова Ковальчука. – Шли на ворота, забивали трудовые голы, поэтому и победили. По сравнению с прошлым проигранным матчем ничего не изменилось. Нам не важно, с кем играть в плей-офф, там совсем другой хоккей.