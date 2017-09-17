Илья Ковальчук: "С "Магниткой" провели одну из худших игр в сезоне"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над "Трактором" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на эту встречу команда вышла с хорошим настроем. Форвард остался недоволен прошлой встречей армейцев против магнитогорского "Металлурга" (4:3 ОТ).

– Разозлились на себя за овертайм с "Магниткой"? Показалось, что в этот раз провели третий период особенно собранно.

– С "Магниткой" мы вообще одну из самых худших игр этого сезона сыграли, – сказал Ковальчук. – Многое не получалось. Может быть, усталость накопилась, да и соперник был очень серьезный, многое нам не позволял. Сделали выводы, и вышли против "Трактора" с хорошим настроением.

– Вам дадут выходные перед выездной серией?

– Не знаю, спросите у Олега Валерьевича на пресс-конференции.

– Есть какие-то аналогии с победной серией на старте при Быкове и Захаркине?

– Нет, это разные команды, разные тренеры и разные подходы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)