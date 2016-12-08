23:24 8 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Ковальчук: "С "Динамо" всегда принципиальные матчи"

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Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над московским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игры против этой команды всегда получаются принципиальными. Хоккеист добавил, что хорошо себя чувствовал после дальневосточной серии.

– Как чувствовали себя после дальневосточной серии?

– Хорошо, что дотерпели и выиграли – это самое главное.

– Сегодняшний матч был принципиальным?

– С "Динамо" у нас всегда принципиальные матчи. Наверное, это еще зародилось в плей-офф. С ними всегда интересно.

– Вам понравилась юбилейная форма?

– Очень понравилась!

– На игру повлиял ее юбилейный статус?

– Это больше для болельщиков, нам главное выходить и делать свое дело. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/matchcenter/70806/

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