Илья Ковальчук: "С ЦСКА было мало моментов. Кто кого перетерпит"

Капитан СКА Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2) отметил напряженный характер встречи, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.
- Тяжелая игра, - начал Ковальчук. – С ЦСКА обычно такие игры и бывают. Мало моментов, кто кого перетерпит, ну и игра в большинстве.
- Не обидно, что Прохоркин не сравнял счет?
- Из этого и складывается игра.
- Чем-то отличалась игра СКА без сборников и под руководством Петра Воробьева?
- Тяжело сказать. Ничего особо не изменилось. Он стоял у бортика? Наверное, это его методика.
- Как вам игра с Тихоновым в одном звене?
- Хорошо, мы играли на предсезонке и неплохо получалось. Создавали моменты.
- СКА перебросал соперника, было много моментов.
- Хотелось бы, чтобы было еще больше моментов. Чтобы защитники больше бросали.
- Правда ли, что вы помогли ТХК?
- Не важно, кто кому помог. Главное, что команда осталась в ВХЛ – это радует. В городе должен быть хоккей – болельщики его любят.