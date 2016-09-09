Илья Ковальчук: "С ЦСКА было мало моментов. Кто кого перетерпит"

Капитан СКА Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2) отметил напряженный характер встречи, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

- Тяжелая игра, - начал Ковальчук. – С ЦСКА обычно такие игры и бывают. Мало моментов, кто кого перетерпит, ну и игра в большинстве.

- Не обидно, что Прохоркин не сравнял счет?

- Из этого и складывается игра.

- Чем-то отличалась игра СКА без сборников и под руководством Петра Воробьева?

- Тяжело сказать. Ничего особо не изменилось. Он стоял у бортика? Наверное, это его методика.

- Как вам игра с Тихоновым в одном звене?

- Хорошо, мы играли на предсезонке и неплохо получалось. Создавали моменты.

- СКА перебросал соперника, было много моментов.

- Хотелось бы, чтобы было еще больше моментов. Чтобы защитники больше бросали.

- Правда ли, что вы помогли ТХК?

- Не важно, кто кому помог. Главное, что команда осталась в ВХЛ – это радует. В городе должен быть хоккей – болельщики его любят.