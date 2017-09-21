Илья Ковальчук: "Продолжение следует"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангард" (3:1) так прокомментировал новый рекорд: "13 подряд. Новый рекорд. Продолжение следует".

Напомним, питерский клуб установил новый рекорд по продолжительности победной серии на старте сезона. Команда Олега Знарка выиграла все 13 стартовых матчей.

Предыдущий рекорд также принадлежал питерским армейцам. В сезоне-2014/15 СКА выиграл 12 игр подряд. Серия клуба из Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Вячеслав Быков, прервалась во встрече с "Атлантом" (3:4).