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Илья Ковальчук: "Продолжение следует"


 
Сегодня. Омск. &quot;Авангард&quot; - СКА - 1:3. Команда Сергея КАЛИНИНА (21) и Давида РУНДБЛАДА (7) обновила свой же рекорд по победам на старте турнира.Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?

 

Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против  "Авангард" (3:1) так прокомментировал новый рекорд: "13 подряд. Новый рекорд. Продолжение следует".

Напомним, питерский клуб установил новый рекорд по продолжительности победной серии на старте сезона. Команда Олега Знарка выиграла все 13 стартовых матчей.

Предыдущий рекорд также принадлежал питерским армейцам. В сезоне-2014/15 СКА выиграл 12 игр подряд. Серия клуба из Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Вячеслав Быков, прервалась во встрече с "Атлантом" (3:4). 

 

 

 

13 подряд🔝🔝🔝, новый рекорд🔝!!! Продолжение следует.........👌

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Сен 21 2017 в 9:09 PDT

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Материалы других СМИ
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