Илья Ковальчук: "Приход в команду таких монстров, как Дацюк, всегда мотивирует"

Нападающий СКА Илья Ковальчук высказал мнение, что Павел Дацюк входит в тройку лучших форвардов в мире. Ковальчук отметил, что получает огромное удовольствие от игры бок о бок с Дацюком.

– Приход в СКА Павла Дацюка помог вам? Как Павел вписался в команду, как привыкает к российским реалиям?

– Когда в команду приходит игрок такого калибра, можно сказать – монстр (улыбается), это всегда дает дополнительную мотивацию. Ты на него смотришь каждый день и учишься – как он тренируется, как ведет себя вне льда. Для молодых ребят, которые сейчас попали в СКА и могут играть с ним, – это огромная честь и шанс научиться чему-то.

– Вы так говорите...

– Да. Потому что и для меня тоже. Мы с Павлом в одной команде никогда не играли. Хотя дружим уже очень много лет, в один год приехали в НХЛ. Я, правда, уехал чуть раньше (улыбается). Но хорошо, что мы встретились в одной команде. Для меня огромное удовольствие играть с Дацюком в одной тройке.

– Лучший центрфорвард в вашей карьере?

– Чтобы я постоянно с ним играл, конечно, таких центральных не было. Паша входит в тройку лучших центральных нападающих в мире. Я получаю большое удовольствие от игры. Ребята уезжали на Кубок мира, у Паши травма была... Я уверен, что мы можем играть вместе намного лучше. У нас есть огромный потенциал. Через работу и ежедневные тренировки все придет.

– Не все ждали от Дацюка максимальной игры, кто-то думал, что он приедет в Россию, что называется, доигрывать.

– Просто многие люди около хоккея не понимают, что значит для игрока приехать сюда. Все равно адаптация занимает какое-то время. И это не оправдание, а факт. Нужно акклиматизироваться, перевезти семью. Это уже другая страна, другие площадки. Он все-таки 12 лет играл в Америке. И в России совсем другой хоккейный менталитет, много закатов, позиционных атак. В Америке все по-другому. Ему уже намного комфортнее, и Паша доказывает это с каждым матчем, прибавляет. Но, конечно, ему непросто здесь. Есть много мелочей, которые уйдут только со временем.