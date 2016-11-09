Илья Ковальчук: "Пока Мозякин выигрывает 2-1 по Кубкам Гагарина, моя задача – догнать его"

Нападающий СКА Илья Ковальчук отметил, что на его игру серьезное влияние оказала смена тренерского штаба, информирует пресс-служба КХЛ. Хоккеист подчеркнул, что у него были сезоны и лучше, чем текущий.

– Вы просто великолепно начали сезон. Чем можно объяснить такое преображение?

– Никакого преображения. Я делаю то же самое, что и в прошлом году. Просто у нас в СКА сейчас полностью поменялась концепция. Пришел новый тренерский штаб. У нас у каждого есть конкретное задание, ты знаешь, что от тебя требуют. Сравнивать не хочется. У каждого игрока бывают периоды, когда играешь здорово. В прошлом году у меня тоже было 10 - 12 матчей, когда мы набирали очки, выигрывали. А то, что случилось перед плей-офф… (пауза, улыбается) Это просто нужно забыть, как страшный сон.

– Тогда перед отъездом в отпуск вы дали большое интервью о вашем отстранении от команды. А летом после этого вы были одним из лучших в СКА уже с первых дней предсезонной подготовки. И ваша статистика в чемпионате сейчас говорит сама за себя. Пересмотрели что-то в своей игре по сравнению с прошлым сезоном?

– Сейчас я не хочу копаться в старом. Это прошлое. Мы перелистнули эту страницу. Как готовился? Я делал все то же самое, что и обычно. Готовился с тренером к сезону. Ничего особенного не было. Приехал в команду в таком же состоянии, как и в прошлом году. Никакой разницы. У меня всегда хорошая форма, когда я приезжаю на предсезонные сборы. Она ничем не отличалась от первых трех лет.

– У вас уже 36 очков в 27 матчах.

– Я всегда набирал очки. У меня были сезоны и лучше этого. Самое главное – думать о команде. Впереди еще много матчей. А ключевое – плей-офф. Для меня моя статистика никогда не была на первом месте и не будет.

– Многие пристально следят за вашим противостоянием с Сергеем Мозякиным. Для вас это представляет какой-то интерес?

– Журналисты напоминают об этом каждый день. Я смотрю только в общую таблицу, где команда, у кого сколько очков. Желаю удачи Сергею, и главное – пройти сезон без травм. А победит сильнейший (улыбается).

– Если все-таки в конце сезона вы окажетесь лучшим, что скажете Мозякину?

– Пока он выигрывает 2-1 по Кубкам Гагарина, поэтому моя главная задача – догнать его в этом компоненте.

– У СКА в этом плане шансы хорошие.

– Шансы у всех одинаковые. До конца чемпионата 30 с лишним игр, а затем каждая серия плей-офф начнется со счета 0-0. Еще ни один клуб КХЛ не потерял возможность попасть в плей-офф. Есть много команд, которые тоже обладают очень хорошим составом. Мне неинтересно лезть в чужую кухню и обращать внимание на плюсы и минусы соперников. Нас тренерский штаб готовит к каждому конкретному матчу, и когда выходишь и выкладываешься на 100 процентов, есть хорошие шансы победить.