Илья Ковальчук: "Победа "Локомотива" над СКА - его заслуга"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после домашнего поражения от "Локомотива" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в этой встрече здорово сыграл вратарь гостей Алексей Мурыгин. По словам Ковальчука, в концовке его команде нужно было больше бросать, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- У нас были моменты, но их создавала единственная тройка - сказал Ковальчук. -Остальным звеньям надо играть лучше.

- Почему не удалось сравнять счет в концовке, когда играли "шесть на четыре"?

- Пытались отдать лишний пас. Надо было больше бросать. Но сейчас время уже не вернуть назад. Посмотрите видео и сделаем правильные выводы.

- Победа 7:1 в Ярославле могла повлиять на сегодняшний матч?

- У них вратарь хорошо сегодня сыграл. Несколько раз ему повезло. Думаю, победа "Локомотива" - его заслуга.

- Не показалось, что ярославцы сознательно играли грубо?

- Это хоккей. Почему грубо? Все хотят победить.