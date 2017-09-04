Илья Ковальчук: "Панов сравнил СКА с "Реалом"? СКА - это СКА"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:0) отметил, что ему приятна поддержка болельщиков. Хоккеист подчеркнул, что результаты команды – следствие большой работы.

– Слышали, как вас поддерживали болельщики "Спартака"?

– Обычно, когда мы играли со "Спартаком", меня освистывали. А сегодня поддерживали. Для меня это очень приятно. Мы стараемся играть для болельщиков. Не важно кто за кого болеет, главное – красивая игра.

– Бывший игрок "Зенита" Александр Панов сравнил СКА с "Реалом". С кем сравнили бы вы?

– СКА я сравнил бы со СКА. Потому что, хоть многие этого и не видят, мы очень много тренируемся, готовимся. Наш тренерский штаб досконально разбирает каждого соперника. Смотрим много видео. Результат не приходит просто так. Это большая работа. (Игорь ЕРОНКО)