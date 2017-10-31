Илья Ковальчук: "Очень расстроен невызовом в сборную России"

Нападающий СКА Илья Ковальчук разочарован тем, что не был включен в состав сборной России для участия в Кубке "Карьяла". Форвард отказался отвечать на вопрос о том, обсуждал ли он данную ситуацию с главным тренером невских армейцев и национальной команды Олегом Знарком.

На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

– Вас не вызвали в сборную на Кубок Карьяла...

– (перебивает) Я очень расстроен!

– Обсуждали этот вопрос со Знарком?

– Вы у тренера спросите. При чем здесь мое мнение? Мое дело тренироваться и играть.

– Ну, может вы заранее договорились...

– А вам какая разница заранее мы договорились или нет?

– Сейчас в СМИ обсуждают ситуацию с Вадимом Шипачевым. Вы с ним не созванивались?

– Нет, не созванивались.

– Ждете его в СКА?

– Я же не генеральный менеджер. Вы такие вещи спрашиваете. Ну елки-палки. Что ж вы... (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Журналистам запретили задавать вопросы про Шипачева и сборную России после матча СКА и рижского "Динамо" //

Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"