Илья Ковальчук: "Очень расстроен невызовом в сборную России"

Нападающий СКА Илья Ковальчук разочарован тем, что не был включен в состав сборной России для участия в Кубке "Карьяла". Форвард отказался отвечать на вопрос о том, обсуждал ли он данную ситуацию с главным тренером невских армейцев и национальной команды Олегом Знарком.
На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).
– Вас не вызвали в сборную на Кубок Карьяла...
– (перебивает) Я очень расстроен!
– Обсуждали этот вопрос со Знарком?
– Вы у тренера спросите. При чем здесь мое мнение? Мое дело тренироваться и играть.
– Ну, может вы заранее договорились...
– А вам какая разница заранее мы договорились или нет?
– Сейчас в СМИ обсуждают ситуацию с Вадимом Шипачевым. Вы с ним не созванивались?
– Нет, не созванивались.
– Ждете его в СКА?
– Я же не генеральный менеджер. Вы такие вещи спрашиваете. Ну елки-палки. Что ж вы... (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Журналистам запретили задавать вопросы про Шипачева и сборную России после матча СКА и рижского "Динамо" //
Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Вадим Шипачев
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
Andrewxyz
Журналюга лох какой-то.
23:10