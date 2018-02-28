Илья Ковальчук: "Об НХЛ пообщаемся с вами после сезона"

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал о том, что пока не думает о том, где продолжит карьеру после окончания сезона.

– Что вы думаете о переносе матчей плей-офф на один день?

– Я же не президент КХЛ, это не ко мне вопрос. Я об этом узнал только сегодня. Смысл комментировать, если мы не можем контролировать это.

– Насколько тяжело перестроиться в рабочий режим?

– Не тяжело совсем, уже сегодня тренировались. Все были в зале, прекрасно понимали, что впереди еще одна цель – каждый хочет выиграть Кубок Гагарина. Мы не имеем права плохо играть.

– Успели пройти акклиматизацию?

– Пока еще нет, но в эту сторону намного легче, чем было в Корее.

– После финала вы сказали, что надеетесь вернуться в НХЛ.

– Сейчас надо думать о Кубке Гагарина, а после его окончания пообщаемся с вами на эту тему. (Евгений БЕЛОУСОВ)