Илья Ковальчук: "Новая система начисления очков в КХЛ придаст остроты в борьбе за плей-офф"

Нападающий Илья Ковальчук, перешедший в "Лос-Анджелес", в интервью "России 24" поддержал переход ряда команд КХЛ на финские площадки. Также он высказался за новую систему начисления очков в лиге.

– Я только за уменьшение площадок. Это повысит зрелищность игры, она будет мобильнее, будет много контактов, борьбы. Зрителям это понравится, игрокам тоже, – считает Ковальчук. – Что касается двух очков за победу, то это придаст остроты в борьбе за попадание в плей-офф. И разница между верхними командами и нижними будет не такая большая. Для зрителей это правильный шаг.