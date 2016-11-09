Илья Ковальчук: "Нет ничего страшного в том, что не все в России любят СКА"

Нападающий СКА Илья Ковальчук отметил необходимость выстраивать в коллективах доверительные отношения, информирует пресс-служба КХЛ. Хоккеист подчеркнул, что игроки не обижаются на болельщиков других клубов.

– Когда говорят, что для большой победы команда должна стать семьей – это все-таки преувеличение?

– Нет, это не преувеличение. Это очень важно. В тех командах, где я был, когда мы достигали чего-то, на самом деле была очень дружная семья. От каждого игрока зависит очень многое, вне зависимости от того, сколько времени ты проводишь на льду, какие твои обязанности. Команда – это один огромный механизм, в котором каждая гаечка должна находится в правильном месте, чтобы в конце концов прийти к заветной цели.

– Наверняка замечали, что не все российские болельщики любят СКА. Как к этому относитесь?

– Я – спокойно. К сожалению или к счастью, но это часть нашего менталитета. В этом нет ничего страшного. Хорошо, что люди переживают за свои команды. Атмосферу на трибунах делают болельщики. Ради этих противостояний мы и играем в хоккей. Мы ни на кого не обижаемся. Те, кто болеют против нас, только добавляют нам мотивации. Для нас, конечно, лучший стадион в Петербурге. Люди приходят на хоккей семьями, с детьми. Это правда очень приятно видеть.

– Очень ярко запомнилось окончание пятого матча финала Кубка Гагарина в Казани: ваше ликование на льду, потом в раздевалке. Не все представляют, что такого отдал человек ради результата, чтобы потом так неистово радоваться.

– Потому что это все очень сложно. Это выглядит все красиво – кубок, медаль. Многие не знают всех деталей, как к этому идти, через что ты должен пройти. Ты начинаешь тренироваться в начале июля, завершаешь чемпионат в конце апреля. Это огромное расстояние. Очень сложно преодолеть его на одном уровне. Много взлетов, падений, эмоций разных. Когда ты приходишь к тому, к чему так долго стремился, это очень приятно. И нет ничего, что бы сравнилось с этим.

– Уже в этом сезоне можете повторить.

– Я не люблю загадывать. Наша задача – делать свою работу здесь и сейчас. Готовиться. Тренироваться. Все большие победы приходят через труд. Просто так в нашей жизни ничего не бывает.