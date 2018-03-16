Илья Ковальчук: "Не прощу себе, если я не попытаюсь вернуться в НХЛ"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в интервью фигуристу Алексею Ягудину отметил, что хотел бы вступить в "Тройной золотой клуб". Для этого, по его словам, нужно вернуться в НХЛ.

- У меня желание есть опять же, наверное, благодаря Павлу Дацюку, который вступил в тройной золотой клуб: выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли, - отметил Ковальчук. - У меня Кубка Стэнли пока нет. Если я не попытаюсь хотя бы получить это шанс, закрепиться в НХЛ, поиграть там еще несколько лет, я себе этого не прощу потом, когда стану старше. Так что, в первую очередь, у меня сейчас мысли о Кубке Гагарина, но летом я буду рассматривать предложения и с той стороны тоже.