Илья Ковальчук: "Наверное, у "Автомобилиста" ротация, как у других команд"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (6:2) подчеркнул: он не заметил, что у соперника отсутствовало шесть игроков основы.

– Олег Знарок нас предупредил, что мы давно не выигрывали у "Автомобилиста", – сказал Ковальчук. – Знали, что команда хорошая. Много опытных ребят. Два года мы проигрывали им и дома, и на выезде. Поэтому нам было принципиально победить. Настраивать никого не надо было. В третьем хотели забить еще, даже не пытались играть на удержание, да и как можно играть на удержание при такой поддержке? И в мыслях не было. Но, к сожалению, третий период проиграли. Разберем и будем готовиться к "Магнитке".

– Обратили внимание, что у "Автомобилиста" отсутствовало шесть игроков основы?

– Нет. Мне за своей командой надо следить. Там тоже, наверное, есть какая-то ротация, как у других команд.

– Сразу три игрока могли сделать хет-трик, это не мешало в концовке матча?

– Да нет. Наоборот, хорошо. У Барабанова была пара моментов в третьем периоде. Звеном сегодня неплохо сыграли. Надо так же продолжать. Мне было не важно, я сделаю хет-трик или партнер. Самое главное – победили, а зрители получили удовольствие.

– 10 побед подряд. Вас кто-то остановит в этом регулярном чемпионате?

– Мы идем от матча к матчу, готовимся к следующему. Не думаем наперед – на неделю или месяц или год вперед. Наша задача – выигрывать каждый матч.

– Олег Знарок посоветовал соперникам относиться попроще к матчам со СКА, чтобы не проигрывать легко следующие.

– Не слышал, что Олег Валерьевич и кому советует, но он – взрослый человек и имеет право давать советы. (Игорь ЕРОНКО)​