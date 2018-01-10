Илья Ковальчук: "Наталья Кларк – тренер? Неплохой вариант"

Нападающий СКА и капитан команды дивизиона Боброва Илья Ковальчук в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что готов принять участие в любом конкурсе во время Матча звезд.

Ассистентками наставников команд будут телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс. Ранее стало известно, что работать на Матче звезд отказались Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов и Эркка Вестерлунд.

– В каких конкурсах планируете принять участие? Может, на будущее предложите свой? – вопрос Ковальчуку.

– Готов участвовать в любом – это на усмотрение тренера.

– Кстати, одним из тренеров вашей сборной будет телеведущая Наталья Кларк. Готовы поработать под ее руководством?

– Я читал, что многие тренеры не смогли принять участие в Матче звезд. Так что Наталья – неплохой вариант.

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