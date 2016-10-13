Илья Ковальчук: "Наши тренеры работали в Латвии, поэтому игра против Риги была особенной"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1) отметил, что команда недонастроилась в начале игры, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Ковальчук добавил, что этот матч был для СКА особенным.

– Вначале пытались завести шайбу, а потом стали больше бросать, чаще создавать моменты и вратарь, в конце концов, пропустил.

– Говорят, что рижское "Динамо" находится не на своем месте. Это действительно так?

– Они хорошо играли на контратаках. Мы знали, как они действуют. У нас всегда против них получаются тяжелые матчи, особенно дома. Наш тренерский штаб работал в Латвии, поэтому это была особенная игра.

– СКА на первом месте. Смотрите в таблицу?

– Наша задача – выигрывать каждый матч. Какое место мы займём в регулярном чемпионате – не самый важный момент.

– Сегодня обошлись без удалений. Это целенаправленная работа тренерского штаба?

– Конечно! На постоянно об этом говорят. Требуют, чтобы мы дорабатывали ногами, чтобы не цепляли соперников. Стараемся так и делать.

– На первые два периода команда вышла как на массовые катания. Почему так получилось?

– Недонастроились на первый период. Надо подумать об этом и убрать такие элементы.

– Что скажете о Шестеркине? Он стал "номером один" в СКА?

– У нас оба вратаря очень хорошие. Коскинен был на Кубке мира. Игорь отлично провел все матчи в его отсутствие и выдал классную серию после приезда Коскинена. Здоровая конкуренция обоим пойдет только на пользу.