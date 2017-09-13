Илья Ковальчук: "Личных счетов к Кесселу у меня нет, просто подтруниваю"

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал свою шутку в адрес форварда "Питтсбурга" Фила Кессела. На фотографию, где Евгений Малкин и Сидни Кросби играют в гольф, попал чей-то живот; Ковальчук в комментарии к снимку спросил, не Кесселу ли он принадлежит.
– Вы оставили комментарий в инстаграме Малкина касательно Кессела. Какие-то личные счеты к Филу?
– Да нет. Просто друг друга подтруниваем. Ничего в этом нет такого.
– Следующая игра с "Магниткой"...
– Одна из топовых команд КХЛ. Недавно играли же с ними в финале. Будет ажиотаж, у нас задача – победить. (Игорь ЕРОНКО)
Ковальчук троллит Кессела pic.twitter.com/m4kx1RQVy4– Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) 13 сентября 2017 г.