Илья Ковальчук: "Личных счетов к Кесселу у меня нет, просто подтруниваю"

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал свою шутку в адрес форварда "Питтсбурга" Фила Кессела. На фотографию, где Евгений Малкин и Сидни Кросби играют в гольф, попал чей-то живот; Ковальчук в комментарии к снимку спросил, не Кесселу ли он принадлежит.

– Вы оставили комментарий в инстаграме Малкина касательно Кессела. Какие-то личные счеты к Филу?

– Да нет. Просто друг друга подтруниваем. Ничего в этом нет такого.

– Следующая игра с "Магниткой"...

– Одна из топовых команд КХЛ. Недавно играли же с ними в финале. Будет ажиотаж, у нас задача – победить. (Игорь ЕРОНКО)