Илья Ковальчук: "Каждая игра за сборную России – огромная честь"

Лучший бомбардир в истории СКА Илья Ковальчук подчеркнул в интервью "Известиям", что намерен вернуться в состав сборной России. 33-летний форвард лидирует по показателю результативности в этом сезоне КХЛ.

– В свете ваших последних удачных выступлений не думали о возвращении в национальную сборную? - вопрос Ковальчуку.

– Кому играть в национальной команде, а кому нет – решает главный тренер. Каждая игра за сборную России – огромная честь. Выход на лед в составе национальной команды – признание твоих заслуг. Эти эмоции не сравнить ни с чем. С другой стороны, в сборной России много талантливых молодых игроков, которым тоже нужно давать играть и набираться опыта. До игр сборной еще много времени, нужно продолжать работать на тренировках и проявлять себя, тогда тебя обязательно заметят.