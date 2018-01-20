Илья Ковальчук: "Готов ли СКА сломать суеверия? "Не говори "гоп"..."

Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (5:0) отметил, что победа получилась непростой. Хоккеист подчеркнул, что питерцы заслуженно выиграли "регулярку".
– Победа получилась непростой?
– Конечно! "Амур" здорово играл, жестко. Понятно, что от обороны, но у них было несколько хороших контратак – выручил Шестеркин. Все сыграли здорово.
– Вы догнали Доуса в гонке снайперов. Приятно?
– У нас главная задача – выходить и выигрывать, а кто забивает, кто отдает – не так важно. Хотя, конечно, приятно.
– А победа в "регулярке" радует"?
– Мы весь сезон шли к этому. Старались, готовились к каждой игре. Считаю, что выиграли "регулярку" заслуженно.
– Готовы сломать все суеверия, связанные с Кубком Континента?
– "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Не люблю загадывать. Моя задача – как можно лучше подготовиться к игре против "Динамо". И еще мы готовимся к Олимпиаде. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Кови не хочет говорить "гоп" pic.twitter.com/bHD78BAAyG– Сергей Яременко (@serji_spb) 20 января 2018 г.