Илья Ковальчук: "Готов ли СКА сломать суеверия? "Не говори "гоп"..."

Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (5:0) отметил, что победа получилась непростой. Хоккеист подчеркнул, что питерцы заслуженно выиграли "регулярку".

– Победа получилась непростой?

– Конечно! "Амур" здорово играл, жестко. Понятно, что от обороны, но у них было несколько хороших контратак – выручил Шестеркин. Все сыграли здорово.

– Вы догнали Доуса в гонке снайперов. Приятно?

– У нас главная задача – выходить и выигрывать, а кто забивает, кто отдает – не так важно. Хотя, конечно, приятно.

– А победа в "регулярке" радует"?

– Мы весь сезон шли к этому. Старались, готовились к каждой игре. Считаю, что выиграли "регулярку" заслуженно.

– Готовы сломать все суеверия, связанные с Кубком Континента?

– "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Не люблю загадывать. Моя задача – как можно лучше подготовиться к игре против "Динамо". И еще мы готовимся к Олимпиаде. (Сергей ЯРЕМЕНКО)