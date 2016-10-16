Илья Ковальчук: "Еще успею оформить хет-трик Горди-Хоу"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (5:1) отметил, что питерцы смогли сделать правильные выводы о собственной игре, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Хорошая игра, – сказал Ковальчук. – Сделали выводы после прошлого матча, ведь начало матча с Ригой было безобразным. Сегодня вышли, забили быстрый гол и еще два в первом периоде. Хорошо, что сделали правильные выводы
– Почему во втором периоде сбавили?
– Да, сбавили, хотя тренеры говорили нам, что делать. Да и вчера на тренировке обговаривали, что делать. Но у нас не все получилось.
– Это самый быстрый гол в вашей карьере?
– Не знаю, самый ли быстрый. На такие моменты не обращаю внимания. Но то, что мы сделали сегодня, пытались сделать на протяжении нескольких игр.
– Можно ли сказать, что уже в первом периоде все было решено?
– Нет. Вспомните, мы проигрывали 1:5 "Ак Барсу", но сравняли счёт.
– Что произошло в эпизоде с Алтоненом?
– Ничего не произошло. Обычный игровой момент. Это ж хоккей, контактный вид спорта
– Не обидно, что не подрались? Так был бы хет-трик Горди Хоу.
– Да еще успею, много игр впереди.