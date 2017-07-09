Илья Ковальчук: "Едем в Питер еще на год"

Нападающий СКА Илья Ковальчук подтвердил, что остается в клубе. Сегодня стало известно, что 34-летний форвард продлил контракт с армейцами еще на год.

"Едем в Питер еще на год", - написал Ковальчук на своей странице в Инстаграме, добавив хэштег "скаснамипитер".

Ковальчук появился в составе СКА в сезоне-2012/13, по итогам которого стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка континента. С сезона-2013/14 выступал за петербургский клуб на постоянной основе, в составе команды стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России и серебряным призером чемпионата страны, четыре раза принимал участие в Матче звезд КХЛ, в 2015 году был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Лучший бомбардир СКА в КХЛ. За 299 игр в составе армейцев набрал 297 (124+173) очков.