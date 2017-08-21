Илья Ковальчук: "Добавили в историю СКА еще один трофей"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после стартового матча нового сезона КХЛ против ЦСКА (4:2) выразил радость в связи с завоеванным Кубком Открытия. Хоккеист отметил, что качество льда на протяжении всего матча оставляло желать лучшего.

– Какие впечатления от стартового матча сезона?

– Очень приятно, хороший матч. Еще и лето. Качество льда хромало, но мы постарались, выложились и победили перед своими болельщиками. Еще один трофей добавили в историю, которого еще не было. Это достойно и приятно.

– Как себя чувствуете, насколько готова команда?

– Выиграли сегодня и с каждой игрой будем прибавлять. Была тяжелая предсезонка, на улице жарко и все это сказывается. Спасибо болельщикам, при такой атмосфере играть не на полную просто недопустимо.

– ЦСКА был одним из главных ньюсмейкеров в межсезонье, какое впечатление произвела на вас команда?

– Хорошая команда. Но меня больше интересует наша команда, другие интересуют мало. Думаю, сегодня можем поехать с высоко поднятой головой. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча СКА – ЦСКА