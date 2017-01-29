Илья Ковальчук: "Дай бог, чтобы Прохоркин не раз в год стрелял"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над "Трактором" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда стала ждать окончания встречи. По словам форварда, при своих болельщиках это недопустимо, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Концовка все смазала - сказал Ковальчук. - Просто встали и принялись ждать, когда время закончится. Забыли, что играем дома при полном стадионе. Нужно действовать правильно, так, как говорит тренер. Обязательно обсудим это. Больше такого не повторится.

- Прохоркин отказывается говорить с прессой. Оцените его игру.

- Почему отказывается?

- Говорит: "Раз в год стреляю".

- Дай бог, чтобы не раз в год стрелял. Сегодня у него была правильная подготовка. Пусть за нее зацепится. Он знает, о чем я говорю.

- Барабанов здорово начал сезон, а потом сдал. Что случилось?

- Думаю, Паша Дацюк правильно сказал о Барабанове - съездил в сборную и немного подустал. Ничего, он борется, тренируется, делает много черновой работы.Может быть и незаметной, но полезной.

- Что нужно подтянуть перед плей-офф?

- Все понимают, зачем мы здесь собрались. Многие уже играли в плей-офф. У нас будет время, чтобы подготовиться и физически и морально. Потом будут три игры дома - генеральная репетиция.

- С кем хотелось бы сыграть в первом раунде?

- Нам все равно. Наша задача выигрывать каждый матч.

