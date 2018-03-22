Илья Ковальчук: "Без разницы, с кем играть. Главное, что финал конференции начинаем дома"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после победы над "Локомотивом" (3:1) в пятом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина остался доволен проведенной серией. Армейцы вышли в финал плей-офф "Запада", выиграв серию 4-1.

– Хорошая боевая серия получилась. "Локомотив" здорово играл, особенно дома – хорошо, агрессивно, – считает Ковальчук. – Хорошо побились, настоящий хоккей получился. Нам было чуть легче было, потому что мы с "Северсталью" в четыре матча закончили. Восстановились, потренировались – эмоции перезарядили. Сегодня первый период сыграли так, как требовалось.

– Много крови попили ярославцы?

– Нет, у них молодые ребята... Когда я играл в маске, то занимался ровно тем же. Я их прекрасно понимаю – много эмоций, тем более играли дома. Я бы на их месте продолжал бы и дальше.

– Самый сложный матч серии?

– Третий. Там была нервная игра, все могло сложиться в так или иную сторону. Там мне чуть повезло – подставил клюшку. А потом мы выстояли в меньшинстве пять минут, три на пять играли. Меньшинство в этой серии мы здорово отыграли, это помогло.

– А большинство не получилось реализовывать...

– К сожалению, да. Сейчас будет время подготовиться к финальной серии. Это будет важнейшим фактором.

– С кем предпочли бы сыграть – ЦСКА или "Йокеритом"?

– Нам без разницы. Они бьются, все игры в одну шайбу. Главное, что начинаем серию дома. Если будет такая атмосфера, как на этих матчах, то и нам приятнее будет, и команде соперника.

– У вас бурлили эмоции по ходу серии, как удавалось справляться?

– У меня они всегда бурлят.

– Так прямо чересчур.

– Нет, вам, наверное, показалось. (Игорь НОВИКОВ)

Трансляция матча СКА - "Локомотив"