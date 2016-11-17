Илья Ковальчук: "Автомобилист" победил заслуженно"

Капитан СКА Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (1:2) отметил, что итог встречи закономерен. Питерцы прервали серию из 15 побед, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– "Автомобилист" победил заслуженно, – признал Ковальчук. – Нас подвела реализация моментов, да и большинство должно быть лучше. Бросаем много, но вратаря не закрываем. Он поймал кураж и все отбил.

– Что изменилась во втором периоде, когда "Автомобилист" забил два гола?

– Ничего не измельчись. Соперник провёл две удачных контратаки. Так бывает. Ничего страшного во этом нет. Мы провели хороший отрезок, а теперь будем готовиться к следующей игре.

– В прессе вас называли "непобедимыми". Это повлияло на настрой?

– Нет. Дело журналистов писать о хоккее, о том, что творится вокруг игры, чтобы зрители приходили на трибуны. Вы делаете свое дело, мы – свое.

– После поражения от "Автомобилиста" на ЦСКА будет двойной настрой?

– Такой настрой и на ЦСКА и на любую другую команду. У нас и сегодня был хороший настрой. Первые 10 минут действовали прилично, но не забили. Нам без разницы с кем играть. Главное, готовиться. У нас есть три дня до встречи с ЦСКА, чтобы переварить сегодняшнее поражение и подготовиться к следующей игре.

– Второе поражение в этом сезоне от "Автомобилиста". Это неудобный соперник?

– Не сказал бы. Если они нас обыграли два раза – значит были лучше чем мы.