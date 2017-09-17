Илья Каблуков: "Задачи поставить рекорд у СКА нет"

Центрфорвард СКА Илья Каблуков рассказал о том, что матч против "Магнитки" (4:3 ОТ) стал одним из самых тяжелых на старте сезона. По его словам, на армейцев настраивается любая команда, так как они пребывают в статусе чемпионов.



- С кем тяжелее всего было играть в домашней серии?

- С "Магниткой" получился тяжелый матч. Наверное, это вторая по накалу игра на старте сезона. Первая - в самом начале с ЦСКА.

- Впереди непростой выезд. Ждете матча с "Авангардом"?

- Сейчас любая команда на нас настраивается. С прошлого сезона остался статус чемпионов, все хотят нас обыграть. Будет тяжело, но, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

- Хочется превзойти рекорд команды Быкова и Захаркина?

- Честно говоря, даже не думаем об этом. Просто выходим и играем. Задач поставить какой-то рекорд нет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

