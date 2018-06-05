Илья Каблуков – о новом контракте со СКА: "За пять лет, что я провел в Петербурге, мы дважды выиграли Кубок Гагарина. Нужно продолжать побеждать"

Центральный нападающий Илья Каблуков, продливший контракт с петербургским клубом на 4 года, высказался о новом соглашении и ожиданиях от дальнейшего выступления за СКА.

– Очень приятно, что клуб рассчитывает на меня. За пять лет, что я провел в Петербурге, мы дважды выиграли Кубок Гагарина, и нужно продолжать побеждать.

– Илья Воробьев недавно выражал надежду, что вы останетесь в команде.

– Такое доверие от главного тренера приятно, теперь нужно его оправдать.

– Вы в СКА уже ветеран, дольше вас в Петербурге играет только Тихонов. Чувствуете себя как-то иначе, чем когда приходили в клуб?

– Я и тогда освоился очень быстро. Уверен, что новички сейчас тоже не испытают никаких проблем – у нас в команде отличная атмосфера, неважно, кто сколько времени провел в клубе. Мы все делаем одно общее дело.

– Как отреагировала ваша семья?

– Мы с семьей очень довольны. За время, проведенное в СКА, естественно, освоились и в городе – нам здесь все нравится. У Питера отличные болельщики, прекрасная атмосфера в Ледовом – это тоже очень важно для всех нас. Главное для меня – приносить максимальную пользу команде в достижении поставленных целей. А цели у нашей команды всегда самые высокие – выиграть Кубок Гагарина, других и быть не может.