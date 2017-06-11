Илья Хохлов: "Рад, что так все сложилось – появление сына и переход в "Сочи"

Новичок "Сочи" Илья Хохлов признался, что рад переходу, так как у него родился сын, которому будет полезен морской воздух. Также он отметил, что ему импонирует игра Брента Бернса из "Сан-Хосе".

– Скажем так, я ждал этого перехода, но все было решить не так уж просто, - цитирует пресс-служба клуба Хохлова. - Конечно, рад, что так все сложилось – появление сына и переезд в Сочи. А для ребенка здесь действительно одни плюсы – солнце, море, свежий воздух. В Сочи собралась отличная команда и тренерский штаб, я думаю, вместе мы добьемся того результата, которого будут ждать руководство и наши болельщики.

– Как считаешь, в чем твои сильные стороны и над чем тебе надо еще поработать?

– Пусть мою игру оценивают тренерский штаб и болельщики. Все-таки со стороны виднее. А в целом всегда есть над чем работать, тем более молодому игроку.

– Кого из современных защитников ты ставишь себе в пример? Чья игра тебе импонирует?

– Сейчас очень много хороших защитников. Мне в большей степени нравятся атакующие защитники, такие как Брент Бернс из "Сан-Хосе".