Илья Хохлов: "Надеюсь, что "Сочи" вернул доверие болельщиков"

Защитник "Сочи" Илья Хохлов после победы над "Ак Барсом" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда полностью выполнила тренерскую установку. Хоккеист выразил надежду на то, что южане сумели вернуть доверие болельщиков. Напомним, что сочинцы в предыдущей игре уступили "Салавату Юлаеву" (3:11).

– Все ребята молодцы. Считаю, что мы полностью выполнили тренерскую установку, все задачи, которые были поставлены перед нами, – приводит пресс-служба сочинцев слова Хохлова. – Надеюсь, что болельщики в нас снова поверили и что мы вернули то доверие, которые было. Команду и болельщиков – с победой!

– За счет чего удалось переиграть "Ак Барс"?

– Вся команда была одним целым, одним кулаком. Все ребята старались, бились, все молодцы.

– Не ожидали такого дебюта в команде – 2 игры, 3 голевые передачи?

– Конечно, всегда хочется быть лидером. Сейчас ситуация складывается так, что все хорошо, очки идут. Это приятно. Самое главное, что команда выигрывает. Не важно, какие у тебя показатели, какая статистика. Главное – победа.

– Лучше набирать очки или выполнять свои непосредственные обязанности?

– Лучше выполнять то, что требует тренер. Можно и набирать очки, и выполнять тренерскую установку. Личная статистика уходит на второй план, главное – общекомандный результат. На это нужно опираться, очки придут сами.