Илья Хохлов: "Каждый игрок "Сочи" прошел проверку на прочность в матче со СКА"

Защитник "Сочи" Илья Хохлов после победы над СКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда победила соперника не за счет мастерства, а за счет желания. Он также добавил, что каждый игрок показал все, на что способен.

– Приятно выиграть у такого соперника. Считаю, что каждый прошел проверку на прочность, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Хохлова. – Все показали все, что могут. Играли, доказывали, что мы – одна команда, что мы готовы побеждать любого соперника.

– На СКА вышли без трех основных защитников, Сергей Кузнецов играл в нападении…

– Мы в каждом матче играем только на победу. Ротация в составе – это нормально. Тренер доверяет людям, которые выходят на лед, и каждый должен оправдывать его доверие.

– При том, что практически весь стадион более против тебя. Как вам атмосфера?

– Круто играть, когда зал заполнен. Приятно побеждать такую команду, тем более в гостях. И очень приятно, что после игры я получал кучу сообщений от болельщиков из Сочи, которые благодарили за игру. Я знаю, что они верили в нас до последнего. Спасибо им большое. Эта победа важна и для команды, и для болельщиков.

– Что нужно делать, чтобы настроиться на матч с командой, которая выиграла 20 игр подряд?

– Считаю, что на таких соперников не надо кого-то особо мотивировать. Все ребята понимают, что играют против такой команды. Нужно выходить, доказывать, биться. Не мастерство решало, а желание. Мы побили их желанием, поэтому победили.