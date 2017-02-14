23:55 14 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Горохов: "Стать тренером после завершения карьеры? Ни в коем случае"

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Защитник "Амура" Илья Горохов заявил, что после окончания карьеры не намерен работать тренером, но может согласиться на какую-нибудь руководящую работу. Ранее стало известно, что 39-летний хоккеист принял решение о завершении карьеры по окончании этого сезона.

– Чем займусь по окончании карьеры? Побуду с семьей, с детьми, отдохну немножко, – цитирует "Р-Спорт" Горохова. – Охота, рыбалка с папой... Тренерство? Ни в коем случае. Даже в будущем. Тренером точно не буду. А если предложат какую-то руководящую работу, не исключаю... Не буду загадывать, где. Посмотрим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170214/1116344107.html

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