Илья Горохов: "С Буцаевым мне нужно соблюдать субординацию. Но ему тяжелее"

Защитник "Сочи" Илья Горохов подчеркнул, что у него нет проблем с работой под руководством Вячеслава Буцаева. Ранее они вместе защищали цвета "Локомотива" в качестве игроков.

- Вячеслав Геннадьевич не изменился как человек, - цитирует официальный сайт КХЛ Горохова. - Он интеллигентен и прежде всего уважает игроков. Но спрашивает очень строго. И совершенно неважно, молодой ты игрок или ветеран, Буцаев одинаково жестко спрашивает со всех. И это правильно. А еще, что очень важно, он никогда не переходит на личности.

- Каково это вообще – играть под руководством бывшего партнера?

- Безусловно, нужно соблюдать субординацию. Но на самом деле, мне кажется, тут Вячеславу Геннадьевичу тяжелее. Может, он где-то и хочет пошутить или еще что, но сдерживает себя – лишний раз не подойдет. И здесь многое зависит от уровня культуры и воспитания: нужно понимать наши роли в данный момент и грамотно им следовать.