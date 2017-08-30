Илья Ежов: "Не смог выручить "Нефтехимик" в матче против "Лады"

Вратарь "Нефтехимика" Илья Ежов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (1:3) отметил, что минувшая встреча станет хорошим уроком для команды. Голкипер подчеркнул, что в матче против тольяттинцев ему не удалось выручить команду.

– Не выручил команду, – цитирует "Бизнес Online" Ежова. – Мог бы поймать, но... Это хоккей, думаю, сегодняшняя игра станет хорошим уроком для нас. Будем делать выводы. У нас хороший коллектив, думаю, на следующий матч мы соберемся.