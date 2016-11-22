Илья Дервук: "Канарейкин выздоровел - шестой игрок появился"

Защитник "Авангарда" Илья Дервук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (6:3) отметил, что с возвращением на тренерский мостик Федора Канарейкина у команды улучшилось настроение. Наставник отсутствовал во время выездной серии омичей из-за болезни.

- Вы на костылях. Как опишете этот момент, когда получили травму?

- Да я сам ничего не понял. Вкидывал шайбу. Хотел продлить атаку, ввести в глубину шайбу. Но игрок сыграл против меня в колено.

- Что врачи говорят?

- Пока ничего не известно. Завтра будем делать МРТ и скажут, как и что.

- В целом по игре что можете сказать?

- Все получилось сегодня. Три очка взяли, забили, создали моменты.

- "Лада" сегодня немного сумела показать, согласны?

- Я думаю, мы хорошо были настроены. Забивали то, что должны были забивать. Все получалось. Мы выходим на все игры с одним настроем. Мы хотим побеждать, забивать. Пока получается.

- Команда начала забивать в большинстве. Тренировки дают свои плоды?

- Конечно. Наигровки, схемы – мы постоянно над этим компонентом работаем. Акцент есть на это.

- Тренер выздоровел, это подняло настроение команде?

- Конечно. Шестой игрок появился. Это очень большая помощь. (Анна ЛЕВЧЕНКО)