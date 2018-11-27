Илья Брызгалов: "Чем меньше секретов – тем спокойнее и свободнее общество"

Экс-голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что нет смысла клубам скрывать зарплаты игроков.

– Мы в “СЭ” раскрыли зарплаты “Автомобилиста”, планируем раскрыть и остальных клубов. Все к этому очень спокойно отнеслись, кроме самого “Автомобилиста”. И вот не можем понять, то ли народ к такому не готов, о чем все время говорят менеджеры, то ли сами клубы.

– Чем меньше секретов – тем спокойнее и свободнее общество. Поговорили о зарплатах, обсудили. И начинаешь к этому привыкать. А когда это все безвестное, когда только слухи и домыслы – это же только повод для интриг. Людям надо больше доверять. Я совсем не удивлен, что кроме клуба никто не возмутился, что никакой реакции. Кого этим можно удивить? Все примерно догадываются, сколько хоккеисты зарабатывают. У кого-то больше, у кого-то меньше. Мы же все знаем, сколько зарабатывают в госкорпорациях. Сколько зарабатывают учителя или работники медучреждений. Все все знают. В чем тут секрет? (Игорь Еронко)

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