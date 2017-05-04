Ильин и Меляков перешли из "Торпедо" в "Югру"

"Югра" и "Торпедо" заключили соглашение о переходе игроков, в соответствии с которым в обмен на денежную компенсацию в ханты-мансийский клуб перешли Даниил Ильин и Кирилл Меляков, сообщает официальный сайт "Югры".

21-летний нападающий Даниил Ильин – воспитанник нижегородской школы хоккея. В МХЛ играл за команду "Чайка" (172 игры, 109 очков), в ВХЛ – за "Саров" (56 игр, 23 очка). В КХЛ за "Торпедо" провел 60 матчей, набрав 14 (6+8) очков. В этом году в составе российской студенческой сборной на Зимней Универсиаде завоевал "золото", в шести матчах международного первенства заработал 7 (3+4) очков, забросив в финале решающую шайбу!

19-летний защитник Кирилл Меляков в минувшем сезоне выступал в составе МХК "Чайка". За нижегородскую "молодежку" сыграл в 61 матче, набрал 22 (12+10) очка, показатель полезности "+2". Всего в МХЛ за команды "Локо" и "Чайка" провел 117 игр, заработав 23 (13+10) очка.

Соглашения с молодыми игроками рассчитаны на два сезона и являются двусторонними.