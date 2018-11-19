"Или чудовище, или Анна Курникова". Американский хоккеист Уитни - о красоте русских девушек

Бывший защитник "Сочи" американец Райан Уитни для подкаста известного в прошлом хоккеиста Пола Биссоннетта вместе с экс-форвардом "Авангарда" Тедди Перселлом рассказал о жизни в России. В частности, он высказался о русских девушках.

– В России девушка – или страшилище, на один балл из десяти, или модель на все 12 баллов. У них нет чего-то среднего. Русские девушки или полное убожество, или сводящие с ума красавицы. Или трехглазое чудовище, как после взрыва в Чернобыле, или Анна Курникова, – сказал Уитни.

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