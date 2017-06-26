Ильдар Мухометов: "Расторжение контракта с Ткачевым связано с переподписанием нового соглашения"

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов заявил, что нападающий Владимир Ткачев не покидает команду и с ним будет подписан новый контракт. Напомним, что сегодня КХЛ объявила о расторжении соглашения между сторонами по инициативе 21-летнего хоккеиста.

– Расторжение контракта – технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения, – цитирует пресс-служба "Адмирала" Мухометова. – Ткачев – игрок "Адмирала", который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне.

За клуб из Владивостока на его счету 49 матчей в регулярном чемпионате и 39 (14+25) очков, а также три (1+2) очка в пяти встречах Кубка Гагарина.